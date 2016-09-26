اليوم.. محافظ البنك المركزى يزور ألمانيا لتعزيز اتفاق صندوق النقد الدولى

صرح الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا، بأن محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر يزور ألمانيا الاتحادية اليوم الاثنين، لمدة 3 أيام، بهدف تعزيز التعاون المصرى الألمانى فى المجالات المالية والنقدية، وفى إطار الدعم الألمانى للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولى.

وقال عبد العاطى – فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين – إن تلك الزيارة تأتى رداً على زيارة ينس فايدمان رئيس البنك الاتحادى الألمانى “البنك المركزى”، وكريستوف هويسجن مستشار الأمن القومى الألمانى للقاهرة فى يونيو الماضى، واللذان التقيا خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تأتى فى إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والأمنية والدعم الألمانى الكامل لاتفاق مصر مع الصندوق، كما تجىء بعد أسابيع قليلة من لقاء الرئيس مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل فى الصين على هامش قمة مجموعة العشرين، ليكون هذا اللقاء الخامس من نوعه بين قيادتى البلدين فى غضون عام ونصف فقط، مما يعكس حجم وكثافة التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى .

وسوف يتوجه محافظ البنك المركزى، فى مستهل زيارته، إلى فرانكفورت يرافقه الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، وذلك للقاء رئيس البنك الاتحادى الألمانى ينس فايدمان لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من مباحثات بشأن التعاون المشترك بين مصر والبنك الألمانى، كما يلتقى وزير الدولة الألمانى بوزارة المالية توماس شتيفان ورئيس لجنة الاقتصاد بالبوندستاج وفريق العمل الفيدرالى المعنى بالتعامل مع صندوق النقد الدولى فى البوندستاج يترأسه فولكمار كلاين .

وأضاف عبد العاطى أن محافظ البنك المركزى سيختتم زيارته لألمانيا بلقائه مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادى ماتيس ميكنج ومستشار الأمن القومى الألمانى.