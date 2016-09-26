طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبًا.. والعظمى فى القاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الاثنين، طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .