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"التموين" تضبط أمين مخزن مواد غذائية وبحوزته 4 أطنان سكر مجهول المصدر

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"التموين" تضبط أمين مخزن مواد غذائية وبحوزته 4 أطنان سكر مجهول المصدر "التموين" تضبط أمين مخزن مواد غذائية وبحوزته 4 أطنان سكر مجهول المصدر

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

وتمكن رجال شرطة بالقاهرة، من ضبط " ح أ  "  47 سنة ، أمين مخزن مواد غذائية، بمنطقة قصر النيل، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 4 أطنان سكر مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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