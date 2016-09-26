بالصور: رئيس الوزراء الكندي ينحني للأمير جورج خلال استقبال العائلة الملكية

وصل الأمير ويليام Prince William وزوجتة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton برفقة ولديهما جورج وشارلوت يوم السبت 24 سبتمبر/ أيلول الى مدينة Victoria في ولاية British Columbia الكندية في زيارة هي الثانية للبلد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو Justin Trudeau، في استقبال الأمير البريطاني وزوجته وطفليهما فور نزولهم من الطائرة بالمطار العسكري في إقليم British Columbia. واللافت في الإستقبال كان إنحناء الرئيس ترودو أمام الأمير جورج ومصافحته والتحدث معه.

وبعد وصول العائلة الملكية بساعة، أقيم احتفال رسمي في الحدائق المقابلة لبرلمان ولاية British Columbia على جزيرة فانكوفر، حيث جرت مراسم الإستقبال من دون الطفلين الذي أنهكهما التعب.

وبعد النشيد الوطني الكندي الذي غنّته جوقة أطفال، حيّا وليام وكيت بعض سكان فيكتوريا وتبادلا بعض الكلمات معهم.

وبدوره توجه جاستن ترودو الى الأمير وزوجته قائلاً: "إنطلاقاً من خبرتي كأب.. وضع الأطفال في الطائرة بعد زيارة لساحلنا الغربي الرائع يشكل تحدياً فعلياً".

وردّ ويليام قائلاً: "كندا معروفة بقيمها ومساهماتها الكبيرة في السلام والازدهار وحقوق الانسان.. كاثرين وأنا سنكتشف مرة جديدة ما يجعل من كندا هذا البلد المميز جدًا".

سيمضي ويليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش، وكيت، ثمانية أيام في استكشاف جمال الطبيعة على ساحل كندا المطل على المحيط الهادئ وصولاً الى يوكون شمالاً، مع نشاطات مع جماعات محلية من هنود أمريكا الشمالية وأفقر الفقراء.

وسيقيم الأمير وعائلته في دارة جميلة محاطة بحديقة فيها مساحات كبيرة من العشب الأخضر والأزهار، ينزل فيها عادة الحاكم العام لمقاطعة British Columbia ممثل الملكة اليزابيث الثانية في كندا.

وتنطلق الجولة اليوم الأحد في فانكوفر مع زيارة مركز لاستقبال اللاجئين، وآخر لأطفال يعانون من اعاقات ذهنية، برفقة رئيس الحكومة وزوجته صوفي. وستزور دوقة كامبريدج وزوجة ترودو أيضاً مركزاً لنساء يعانين من إدمان المخدرات.

وسينتقل الثنائي بعد ذلك الى جزيرة بيلا-بيلا مع مراسم تقليدية ونزهة في غابة مطرية قبل أن يذهبا بالطائرة الى وايتهورس في يوكون. وسيزوران بعدها وادي اوكاناغان في جنوب بريتش كولومبيا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

يشار الى أن ويليام وكيت سيشاركان في نهاية زيارتهما بحفلة شعبية مع سكان فيكتوريا، عل أن تختتم الجولة في الأول من تشرين الأول/اكتوبر.