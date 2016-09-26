أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد إنفصالها عن براد بيت.. انجلينا جولي تنتقل وأولادها إلى منزل جديد

Google+ Print

الأحد 25-09-2016 22:20

لا تزال قضية إنفصال الثنائي العالمي أنجلينا جولي  Angelina Jolie  وبراد بيت Brad Pitt تشغل الإعلام الغربي والعربي في آن.

وفي آخر المستجدات حول القضية، نشر موقع Daily Mail صوراً حصرية لمنزل  كانت قد استأجرته جولي قبل 3 أسابيع من ارسالها دعوى الطلاق و انتقلت اليه وأطفالها الستة بعد الانفصال عن زوجها الممثل براد بيت.

يقع المنزل على شاطىء ماليبو، ويحتوي على 5 غرف نوم و5 حمامات وهو محاط بشجر كثيف يحجب رؤية ما في الداخل. ويبلغ إيجار المنزل 95000$ في الشهر الواحد.

وقد أقامت جولي غرفة عمليات داخل المنزل لمتابعة قضية الطلاق وكيفية التعامل مع الإعلام،  كما وظفّت حارساً يراقب المنزل، وقد شوهد وهو يتفقّد سيارة خارج الملكية الخاصة يوم الجمعة الماضي.

وفيما تنتقل أنجلينا وأولادها الى ماليبو، يبقى براد بيت في منزلهما في لوس فيليز التي تبعد حوالى الساعة عن ماليبو.

 وقد وضعت الشرطة دورية لمنع الصحافة والمعجبين من تخطي ملكية المنزل في ماليبو الذي يقع أيضاً الى جانب منازل عدة مشاهير من هوليوود منهم جوليا روبرتسJulia Roberts، شان بين، أنطوني هوبكينزAnthony Hopkins وغيرهم.  

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي