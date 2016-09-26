بعد إنفصالها عن براد بيت.. انجلينا جولي تنتقل وأولادها إلى منزل جديد

لا تزال قضية إنفصال الثنائي العالمي أنجلينا جولي Angelina Jolie وبراد بيت Brad Pitt تشغل الإعلام الغربي والعربي في آن.

وفي آخر المستجدات حول القضية، نشر موقع Daily Mail صوراً حصرية لمنزل كانت قد استأجرته جولي قبل 3 أسابيع من ارسالها دعوى الطلاق و انتقلت اليه وأطفالها الستة بعد الانفصال عن زوجها الممثل براد بيت.

يقع المنزل على شاطىء ماليبو، ويحتوي على 5 غرف نوم و5 حمامات وهو محاط بشجر كثيف يحجب رؤية ما في الداخل. ويبلغ إيجار المنزل 95000$ في الشهر الواحد.

وقد أقامت جولي غرفة عمليات داخل المنزل لمتابعة قضية الطلاق وكيفية التعامل مع الإعلام، كما وظفّت حارساً يراقب المنزل، وقد شوهد وهو يتفقّد سيارة خارج الملكية الخاصة يوم الجمعة الماضي.

وفيما تنتقل أنجلينا وأولادها الى ماليبو، يبقى براد بيت في منزلهما في لوس فيليز التي تبعد حوالى الساعة عن ماليبو.

وقد وضعت الشرطة دورية لمنع الصحافة والمعجبين من تخطي ملكية المنزل في ماليبو الذي يقع أيضاً الى جانب منازل عدة مشاهير من هوليوود منهم جوليا روبرتسJulia Roberts، شان بين، أنطوني هوبكينزAnthony Hopkins وغيرهم.