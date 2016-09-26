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طبيّة جامعة الملك سعود تنشئ جداريّة للاحتفاء باليوم الوطني

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طبيّة جامعة الملك سعود تنشئ جداريّة للاحتفاء باليوم الوطني طبيّة جامعة الملك سعود تنشئ جداريّة للاحتفاء باليوم الوطني

احتفلت المدينة الطبية في جامعة الملك سعود باليوم الوطني للمملكة العربية 86، وذلك في حفل بهيج أقيم في البهو الرئيسي بمستشفى الملك خالد الجامعي، بحضور مدير الجامعة د. بدران بن عبدالرحمن العمر، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية د. عبدالرحمن بن محمد المعمر، وعدد من مديري الإدارات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وموظفي المدينة الطبية من مختلف الأقسام والتخصصات.

وسجل مدير الجامعة د. بدران العمر ود. عبدالرحمن المعمر كلمتين معبرتين عن حب الوطن في لوحة جدارية أعدت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، بالإضافة إلى رسائل الشكر والعرفان التي عبر عنها المشاركون في الحفل للقيادة الرشيدة على مايقومون به من جهود مضنية من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن، بجانب شكر جنودنا البواسل على وقفاتهم البطولية من أجل الدفاع عن الدين والوطن.

وتضمنت احتفالية المدينة الطبية إقامة فعاليات متنوعة أخرى كمسابقات ثقافية حول تاريخ المملكة، علاوة على إقامة ركنين شعبيين للنساء وآخر للرجال لتقديم التراث القديم المعروف في المملكة قديمًا، وركن خاص للأطفال احتوى على مرسم يعبر حب الوطن، ورسائل لجنودنا البواسل، وفقرات توعوية تثقيفية حول الصحة العامة.

احتفال المدينة الطبية باليوم الوطني

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