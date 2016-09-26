وفاة مواطن بحادث تصادم في أم القيوين

لقي مواطن في العقد الثالث من العمر، مصرعه مساء أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، عندما اصطدمت دراجته بشاحنة في اتجاهها إلى إمارة دبي، حيث تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، بلاغاً في 8 مساء، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وشاحنة.

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وقال المقدم سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن الحادث وقع على شارع الشيخ محمد بن زايد في أم القيوين، عند المخرج 96، وأسفر عن وفاة سائق الدراجة النارية في الموقع، لافتاً إلى أن الدوريات المرورية والإسعاف الوطني، هرعت إلى مكان الحادث.

وتم التعامل الفوري معه، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، مناشداً السائقين ومستخدمي الطرق، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانشغال بغير الطريق، إضافة إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية المنظمة لقانون السير، تفادياً للحوادث المرورية القاتلة، وحماية لمستخدمي الطرق.