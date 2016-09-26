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رئيس "تشريعية البرلمان": عقوبات الهجرة غير الشرعية تصل للمؤبد

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رئيس "تشريعية البرلمان": عقوبات الهجرة غير الشرعية تصل للمؤبد رئيس "تشريعية البرلمان": عقوبات الهجرة غير الشرعية تصل للمؤبد

>كتب أحمد عرفة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذى تم تقديمه من ، لتسليم تقرير إلى أمانة المجلس حول رأى اللجنة فى القانون يوم الأربعاء، بحيث يصل لرئيس البرلمان فى أول جلسة بدور الانعقاد الثانى.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن القانون يغلظ العقوبات على العصابات التى تتورط فى الهجرة غير الشرعية، حيث يصل للمؤبد وفقا لتدرج الحالات، كما أنه يعتبر المهاجر "مجنى عليه"، وما يعنيه من يسهلون هذه الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أبو شقة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون سبق وأن عُرض على اللجنة وناقشته وأبدت رأيها فيه، إلا أن انتهاء دور الانعقاد الأول سريعا حال دون الانتهاء منه.

وأشار إلى أن قرار اللجنة بعقد اجتماع غد الثلاثاء هو رسالة للشعبا لمصرى أن البرلمان لا يتأخر فيما يراه مصلحة للشعب، مؤكدا أن القانون يطارد المجموعات المنظمة التى تستخف بأرواح المواطنين فى سبيل المال، ولا يعتبر المهاجر نفسه "مجنى عليه".

 

 

 

 


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