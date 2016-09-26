حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها ومعاينتها.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى تجارة المواد المخدر، بالطالبية، وضبط بحوزتهم 300 جرام هيروين وسلاح نارى ومبلغ مالى، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وبإخطار اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة أمر بسرعة ضبطهم، فتم الحصول على إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهمين ليتم القبض عليهم وبحوزتهم 300 جرام هيروين وفرد خرطوش وميزان حساس ومبلغ 750 جنيها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازتهم للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.