ملعقة عسل مع كوب عصير لحماية ابنك من نقص السكر فى الدم

الجلوكوز هو المصدر الرئيسى للطاقة فى الجسم، وانخفاض الجلوكوز يؤدى إلى نقص السكر فى الدم، والعمل على إنقاص السكر فى الدم أشهر علاجات مرض السكر، وذلك على عكس الحمى والملاريا والأمراض المنقولة جنسيا، فنقص السكر فى الدم ليس مرضا بل يشير فقط إلى مشكلة صحية كامنة، وذلك وفقاً لما نشره موقع New Health Advisor.

عند الأطفال بشكل عام تتراوح المستويات العادية للسكر فى الدم بين 70-110 ملجم / ديسيلتر، ومع ذلك تشير الدراسات إلى أنه دائما من الأفضل الرجوع للطبيب الخاص بالطفل لأنه نسبة السكر فى الدم قد تختلف من وقت لآخر. وهناك بعض الأعراض التى يمكن أن تشير إلى أن الطفل يعانى من نقص السكر فى الدم ومنها:

· التعرق.

· شحوب الجلد.

· التهيج.

· التعب.

· الصراخ أثناء النوم.

· خفقان القلب.

· الإحساس بالوخز حول الفم.

· ثقل اللسان.

· الاضطرابات البصرية (رؤية واضحة مثلا).

· فقدان الوعى.

وينصح الأطباء بمجموعة من الأطعمة التى تساعد على الحفاظ على مستوى السكر فى الدم، والتى يجب أن تحرص الأمهات على أن تعطيها لأبنائها خاصة وقت المدارس.

· 4-6 قطع من الحلوى.

· 1/2 كوب عصير فاكهة طازج.

· 1 ملعقة طعام من العسل.

· 2 كوب الحليب الخالى من الدسم.