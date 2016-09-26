خليجي يستولي على 3 ملايين درهم من مركز خدمات دائرة حكومية

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار إدريس بن منصور، قضية اتهام خليجي يعمل في مركز خدمات في دائرة حكومية استغل وظيفته واستولى بغير حق على مبلغ 3 ملايين و630 ألف درهم قيمة بضائع منتجات ثروة حيوانية ومملوكة لجهة عمله، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز خدمات الدائرة يفيد باستيلاء المتهم الأول على أموال المركز، وذلك بالاشتراك مع مؤسستين متعاقدتين مع المركز، وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أصدر أوامر صرف منتجات ثروة حيوانية بقيمة المبالغ المستولى عليها للمتهمين الثاني والثالث واستلامه القيمة بالمخالفة للإجراءات الصحيحة والاستيلاء عليها لنفسه على النحو المبين بالأوراق.

تحايل

وأشار الشاكي إلى أن المتهم قام بتحرير 3 إيصالات للشركة التي يمتلكها المتهم الثاني بإجمالي مبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف درهم، ولم يقم المتهم بإيداع هذه المبالغ في حساب المركز، مضيفا بان المتهم قام بصرف منتجات المركز لشركة أخرى (يمتلكها المتهم الثالث) رغم عدم سدادها لقيمة هذه المنتجات وبلغت قيمتها مليونين و500 ألف درهم. وأنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام.

وأضاف إنه وبناء على تعليمات مديره باستلام المبالغ من عملاء المركز قام بتحرير 3 إيصالات لشركة المتهم الثاني، مرجعا سبب قيامه بصرف التوريدات إلى الشركة الثانية لعدم وصول أي ايميلات أو مخاطبات من قسم المالية بوقف الصرف لهذه الشركة.