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"تعليم الجيزة" تقرر مجازاة مدير مدرسة ببولاق لسماحه بخروج طلاب مبكرًا

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"تعليم الجيزة" تقرر مجازاة مدير مدرسة ببولاق لسماحه بخروج طلاب مبكرًا "تعليم الجيزة" تقرر مجازاة مدير مدرسة ببولاق لسماحه بخروج طلاب مبكرًا

>كتب محمود طه حسين

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجازاة مدير مدرسة التحرير للتعليم الأساسى ومدير التعليم الأساسى والمتابعة بإدارة بولاق الدكرور،بالخصم من راتبهم، وذلك لسماحهم بخروج الطلاب قبل موعدهم المحدد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنها لاحظت أثناء مرورها على المدارس خروج طلاب فى الحادية عشر والنصف صباحا، موضحة أن إدارة المدرسة سمحت للطلاب بالخروج مبكرا نظرا لوجود فترة ثانية فى المدرسة وبحجة إعطاء مجموعات تقوية بين الفترتين وقبل دخول طلاب الفترة الثانية.

وأوضحت "كشك" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنها تفقدت أمس عددا من مدارس المحافظة، فى أول يوم من العام الدراسى، منها مدرسة مصطفى كامل كما تم دفع مصروفات 34 طالب وطالبة فى إحدى المدارس من غير القادرين عن سداد المصروفات.

 

 


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