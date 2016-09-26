تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما بتهمة حيازة قطع أثرية بالدرب الأحمر

قررت نيابة الدرب الاحمر تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بحيازة قطع أثرية فرعونية بقصد بيعها لآخرين بمنطقة الدرب الأحمر، تم اقتيادهم إلى القسم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر نجحوا فى ضبط "محمد س"، و" أحمد ص "، شقيق المتهم الثانى، و"محمد ص" طالب و"فتحى ع " عاطل، وذلك أثناء استقلالهم السيارة ملك المتهم الأول، حيث ضبط بحوزتهم حقيبة بداخلها تمثالا ذى نقوش فرعونية طوله نحو 60 سم وعرضه 16 سم، مثبتا على قاعدة مستطيلة بمساحة "25 × 14" سم، يشتبه أنه من الآثار الفرعونية.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للتمثال بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5441 لسنة 2016م، جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.