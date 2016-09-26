بالصور.. أعمدة الإنارة بطريق مصر إسكندرية الزراعى مضاءة نهارا

رغم توجيهات الحكومة المستمرة للمسئولين بمختلف قطاعات الدولة بالعمل على ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء إلا أن مسئولى حى غرب شبرا الخيمة لا يقومون بتنفيذ تلك التوجيهات ويتركون أعمدة الإنارة الموجودة على جانبى طريق مصر إسكندرية الزراعى مضاءة بالنهار، وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى إلا أنه أن تلك الظاهرة التى رصدتها "اليوم السابع"، ليست هى المرة الأولى ولكن تكرر الأمر عدة مرات ولم يتحرك أحد لتوفير الاستهلاك من الكهرباء بتلك الأعمدة.

وأكد " مصطفى عبد العال " – موظف - أعمدة الإنارة على طريق مصدر إسكندرية الزراعى مضاءة دائما فى عز الضهر ويتركها المسئولون دون أى هتمام بدعوات ترشيد استهلاك الطاقة مطالبا المسئولين عن الحى والمحافظة العمل على وضع حل لهذه الأزمة.

وأكد " عادل صبحى " – تاجر سيارات – " إحنا قدمنا شكاوى كثيرة لمسئولى الحى بسبب عدم تشغيل أعمدة إنارة فى عدة طرق رئيسية بالمنطقة خاصة الطرق المؤدية لبعض المستشفى لا يوجد بها عمود إمارة مضاء ولكن لم يقم أحد ببحث شكوانا فى الوقت الذى يتركون فيه أعمد إنارة مضاء بالنهار

أعمدة إنارة طريق مصر إسكندرية مضاءة نهارا