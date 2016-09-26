قرع العسل والليمون لعلاج مرض القلاع

القلاع هى عدوى تصيب الفم من خلال فطر يسمى الكانديدا، والمعروف أيضا باسم الخميرة، وعدوى الكانديدا لا تقتصر فقط على الفم ولكن يمكن أن تحدث فى أجزاء أخرى من الجسم، وكذلك قد تتسبب فى الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية لدى النساء، وذلك وفقاً لما نشره موقع Web MD.

والقلاع يمكن أن يصيب أى شخص على الرغم من أنه غالبا ما يحدث للرضع والأطفال الصغار وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة. والسبب الرئيسى وراء الإصابة بهذا المرض هو وجود كميات صغيرة من فطر المبيضات فى الفم والجهاز الهضمى والجلد، وقد يحدث بسبب بعض الأمراض والإجهاد أو تناول بعض الأدوية، وقد يتسبب فى نمو المبيضات والتسبب فى الإصابة بالقلاع، ومن أهم الأدوية التى تسبب هذا المرض المضادات الحيوية وحبوب منع الحمل.

وهناك بعض الأطعمة التى تحد من مضاعفات هذا المرض منها:

1- ­­­ ثوم

الثوم يحتوى على خصائص مضادة للفطريات قوية لمهاجمة المبيضات، ويساعد على زيادة وجود البكتيريا الجيدة فى الجهاز الهضمى. فالثوم مفيد الكبد والقولون ويساعد على إزالة السموم من الجسم.

2- البصل

البصل له خصائص مضادة للفطريات فهو مضاد للبكتيريا ومضاد قوى للطفيليات، كما أنه يساعد على طرد السوائل الزائدة خارج الجسم.

3- اللفت الأصفر

اللفت هو واحد من الأطعمة المضادة للفطريات فلديه خصائص قوية مضادة للفطريات.

4- بذور قرع العسل

بذور قرع العسل تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التى لها خصائص مضادة للفطريات، كما أنه مضاد للفيروسات ومضاد للطفيليات، ويساعد على علاج الاكتئاب وتخفيف وأعراض التهاب المبيضات.

5- الليمون

يعمل الليمون على تحسين عمل القولون مما يزيد من كفاءة الجهاز الهضمى.