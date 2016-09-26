حبس 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالجيزة

أمرت نيابة الهرم بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وحيازتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما وبندقية خرطوش غير مرخصة، واعترف المتهمون عقب القبض عليهم بسرقتهم السيارات ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على فدية.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، بإشراف العميد سعيد الشحات مدير الإدارة، تفيد تكوين 3 عاطلين لتشكيل عصابى لسرقة السيارات ومفاوضة مالكيها على إعادتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات تم رصد المتهمين، وبإعداد كمين لهم تمكن القبض عليهم، وبحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما وبندقية خرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات، بواسطة المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.