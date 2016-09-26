اليوم استكمال محاكمة 45 متهما بـ"خلية اللجان النوعية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، جلسة محاكمة 45 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية اللجان النوعية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل ومحمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

واسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، وحرق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود، وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم، وحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وحرق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.

وقام المتهمون أيضا بتفجير برجى كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.