أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم استكمال محاكمة 45 متهما بـ"خلية اللجان النوعية"

Google+ Print
اليوم استكمال محاكمة 45 متهما بـ"خلية اللجان النوعية" اليوم استكمال محاكمة 45 متهما بـ"خلية اللجان النوعية"

>كتب محمد عبد الرازق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، جلسة محاكمة 45 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية اللجان النوعية".

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل ومحمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

واسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، وحرق 3 سيارات، وأسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود، وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم، وحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وحرق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.

وقام المتهمون أيضا بتفجير برجى كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والآخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365