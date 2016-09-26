الأبنية التعليمية بأسوان تعاين سور مدرسة المنصورية بعد سقوطه

فى استجابة لـ"اليوم السابع"، عاينت لجنة من هيئة الأبنية التعليمية صباح الأحد، مدرسة المنصورية بحرى الإعدادية بمحافظة أسوان، على أرض الواقع لوضع الدراسات اللازمة لإعادة بناء وتطوير سور المدرسة، بعد سقوطه.

وأكد المهندس صبرى حسن، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أن مدرسة المنصورية بحرى الإعدادية، مدرجة ضمن خطة الأبنية لتطوير المدرسة بعد إزالة السور الخارجى، موضحاً بأنه تم إزالة السور قبل ذلك خوفاً على أرواح الطلاب أن يسقط عليهم فجأة بعد ظهور التصدعات فيه.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل فى بناء السور سيبدأ خلال فترة قصيرة، وذلك بعد توافر الاعتمادات المالية اللازمة الأسبوع الماضى.

وأوضح المهندس صبرى حسن، بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية وافقت على دعم محافظة أسوان بالاعتمادات اللازمة لتطوير 478 فصلاً بواقع 40 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، خلال العام الدراسى الحالى، بعد أن كانت الخطة الأولى تستهدف 127 فصلاً بواقع 13 مدرسة موزعة على مستوى أنحاء محافظة أسوان.

وكانت "اليوم السابع" نشرت تقريراً يتضمن تهديد أولياء أمور طلاب مدرسة المنصورية بحرى بمركز دراو محافظة أسوان، بمنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة خوفاً عليهم من انتشار الكلاب الضالة بسبب سقوط سور المدرسة منذ أكثر من عامين.