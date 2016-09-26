بضغطة "زر".. 5 خطوات للحصول على بطاقة الرقم القومى من المنزل

إذا كنت تريد استخراج بطاقة الرقم القومى دون عناء، ما عليك إلا أن تدخل على موقع الحكومة ومنه للأحوال المدنية وتجرى 5 خطوات بضغط "زر" بعدها تستطيع الحصول على بطاقة الرقم القومي من منزلك، حيث تتمثل الخطوات الخمس فى:

1. الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9

2. الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى

3. اختيار نوع البطاقة التى سيتم استخراجها "تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات"

4. كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .

5. التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع الكترونيا أو أثناء الاستلام.