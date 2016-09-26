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بضغطة "زر".. 5 خطوات للحصول على بطاقة الرقم القومى من المنزل

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بضغطة "زر".. 5 خطوات للحصول على بطاقة الرقم القومى من المنزل بضغطة "زر".. 5 خطوات للحصول على بطاقة الرقم القومى من المنزل

>كتب محمود عبد الراضى

إذا كنت تريد استخراج بطاقة الرقم القومى دون عناء، ما عليك إلا أن تدخل على موقع ومنه للأحوال المدنية وتجرى 5 خطوات بضغط "زر" بعدها تستطيع الحصول على بطاقة الرقم القومي من منزلك، حيث تتمثل الخطوات الخمس فى:

1.   الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9

2.   الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى

3.   اختيار نوع البطاقة التى سيتم استخراجها "تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات"

4.   كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .

5.   التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع الكترونيا أو أثناء الاستلام.

 

 

 


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