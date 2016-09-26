بخاري: المملكة تشعر بمسؤولية خاصة تجاه لبنان

احتفلت السفارة السعودية في بيروت باليوم الوطني السعودي الـ86 الذي دعا إليه القائم بأعمال سفارة المملكة في بيروت المستشار وليد بخاري في مجمّع "البيال".

ووسط الأعلام السعودية وصور الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وأفلام تحكي فصولاً من تاريخ المملكة، وأطفال سعوديين يرتدون اللباس التقليدي، تقاطر المدعوون الرسميون إلى الاحتفال الذي ضمّ وزراء ونوابا وسفراء ودبلوماسيين ورجال دين وإعلاميين من الأطياف اللبنانية كافّة، وكان في مقدمتهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل.

وقال القائم بالأعمال بخاري في كلمة له: "من هُنا (لُبنَانُ الأوْطَانِ) نتذكَّرُ معاً ونحْنُ نعيش اليوم ذكرى يومِنَا الوطنيِّ المجيد، قصَّةَ توحيدِ هذا الكيان ِعلى يد الملك المؤسس -رحمهُ الله-، ولُبْنانُ الذي يشاركُ المملكةَ فرَحَتها بذكرى اليومِ الوطنيِّ لطالما كان البلدُ الشقيقُ الذي تشعُرُ بمسؤوليةٍ خاصةٍ تجاههُ عبّرت عنها بمواقفَ عديدةٍ، أذكرُ من بينها اتفاق الطائف والمساعدات الاقتصادية المختلفة".

أطفال سعوديون سعداء باليوم الوطني للمملكة