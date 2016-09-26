فقرات ولوحات فنية في حفل السفارة السعودية بماليزيا

نظم سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة وذلك في فندق الماريوت وسط العاصمة كوالالمبور.

حضر الاحتفال وزير الرفاه الحضرية والإسكان والحكومة المحلية الماليزية تان سيري نوح عمر، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الدول العربية والإسلامية والصديقة المعتمدين لدى ماليزيا، كما حضر الحفل عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين وأبناء الجالية السعودية والطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة في ماليزيا.

تضمن حفل الاستقبال عدداً من الفقرات واللوحات الفنية والأجنحة التي تحكي نهضة المملكة وتطورها.