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جامعة القاهرة تقرر تسكين طلاب الانتساب بالمدينة مقابل 800 جنيه شهريا

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جامعة القاهرة تقرر تسكين طلاب الانتساب بالمدينة مقابل 800 جنيه شهريا جامعة القاهرة تقرر تسكين طلاب الانتساب بالمدينة مقابل 800 جنيه شهريا

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بدأت تسكين الطالبات أول أسبوع من الدراسة، ويستمر تسكينهن على مدار أسبوع واحد، مشيرا إلى أن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، قرر، ولأول مرة، تسكين طلاب الانتساب الموجه بالمدينة الجامعية بالشيخ زايد مقابل 800 جنيه شهريا.

 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول لها وحضور أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أنه بالنسبة للطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط الإقامة بالمدن الجامعية يدفعون 500 جنيه شهريا ويتم تسكينهم، مؤكدا عدم وجود زيادة على مصروفات التسكين بالمدن الجامعية عن 165 جنيه.

 

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المدينة بدأت بالفعل تسكين الطلاب بالمدن المخصصة لهم ويستمر تسكينهم على مدار 4 أسابيع تبدأ بالكليات العملية ثم النظرية، مؤكدا انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية ومهرجان استقبال الطلاب مع اليوم الأول لبدء الدراسة.


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