جامعة الأزهر تستعد للعام الدراسى بـ 16 عميدا جديدا وكاميرات مراقبة

أنهت جامعة الأزهر استعداداتها للعام الدراسى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من أكتوبر القادم، حيث أعلن الدكتور إبراهيم الهدهد ،رئيس جامعة الأزهر، انتهاء الكليات من أعمال الصيانة و تنظيف الحجرات و المعامل الدراسية لاستقبال الطلاب .

فيما أكد الدكتور أشرف فتحى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، أن سحب مظاريف اختبارات القبول بالكلية بدأت من يوم الأحد وتستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الملاعب والمكاتب المناسبة لعقد الاختبارات.

وأضاف أنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على مجموع يؤهله للالتحاق بالكلية ويستثنى من ذلك الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية أو المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد برعى، عميد كلية الزراعة بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتجهيز المعامل لاستقبال الطلاب الجدد، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للطلاب للتعريف بأقسام الكلية وشعبها المختلفة، بالإضافة لانتهاء الكلية من بناء خزان مياه خاص لتغذية الأقسام والمزارع والمكاتب الرئيسية.

كما أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتعيين وندب عدد من عمداء ووكلاء الكليات الجدد بالجامعة، مؤكدا أن هذه القرارات تهدف إلى ضخ دماء جديدة لاستكمال ما بناه العمداء السابقين فى العمل على تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح يحيى أمين، مدير عام الشئون الإدارية، أن رئيس الجامعة أصدر عدة قرارات بتعيين عمداء ووكلاء جدد، حيث تم ندب الدكتور السيد مرجان للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور خالد صديق للقيام بعمل عميد كلية طب أسنان أسيوط، والدكتور السيد السخاوى للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والدكتور أحمد عبدالغنى للقيام بعمل عميد كلية التربية بتفهنا الأشراف، والدكتور عبدالمطلب عبدالرازق للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية للبنات بالسادات.

كما تم ندب الدكتور أحمد بيومى للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية للبنات بالقرين، والدكتور صالح الفقى للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور جمال اسماعيل للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية بقنا، والدكتورة آمال صلاح للقيام بعمل عميدة كلية العلوم بنات القاهرة، والدكتورة الهام يوسف للقيام بعمل عميدة كلية البنات بأسيوط، والدكتور جاد الرب أمين للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الاسلامية بنين القاهرة، والدكتور رمضان حميدة للقيام بعمل عميد صيدلة أسيوط، والدكتور صلاح عبد الرحيم للقيام بعمل وكيل كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور محمد مشرف للقيام بعمل وكيل كلية العلوم بأسيوط، والدكتور عبده إبراهيم للقيام بعمل وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.

وعلى الصعيد الأمنى أكد رئيس جامعة الأزهر، أنه تم التجديد لشركة "فالكون" بعد أن طرحت الجامعة مناقصة وتوافرت الشروط بالشركة، مشيرا إلى أن عدد الأمن الإدارى بالجامعة لا يتعدى الألف فرد بجميع فروع الجامعة، حيث يبلغ الأمن الإدارى بالقاهرة 430 فردا فقط، لافتا إلى أن الجامعة بحاجة إلى تعيين عدد أكبر ولكن التنظيم و الإدارة لم توفر الدرجات لتعيين عدد أكبر.

وعن تواجد رجال الشرطة داخل الحرم الجامعى، أوضح أن التنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لتأمين الجامعة وأنه حال الحاجة لتواجدهم سيتم الاستعانة بهم، لافتا إلى أن عدد كليات الجامعة يبلغ 77 كلية منتشرين فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.

وبشأن المدن الجامعية، قال رئيس الجامعة إنه لم يتم تحديد موعد التسكين لعدم الاستقرار على الشركة التى ستورد الأغذية للمدينة، مع وجود بعض أعمال الصيانة فى عدد من مبانى المدينة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد التسكين.

وبشأن المستوى الأمنى، قامت الجامعة بتركيب عدد من الكاميرات الحديثة فى فرع الجامعة بمدينة نصر بنين وبنات، بالإضافة للمدن الجامعية وفرع الجامعة بالدراسة، لمراقبة وتأمين منشآت الجامعة ضد أى مظاهرات قد يقوم بها الطلاب.

وعن عودة الأنشطة الطلابية، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، أنه أصدر توجيهات بتفعيل كافة الانشطة بكليات الجامعة و تفعيل دور رعاية الشباب بإدارة الجامعة.