أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الثقافة السعودية تجذب المجتمع البريطاني

Google+ Print
الثقافة السعودية تجذب المجتمع البريطاني الثقافة السعودية تجذب المجتمع البريطاني

لم يكن يوم الوطن 86 عاديا في مدينة نيوكاسل البريطانية بل تجاوز للمجتمع البريطاني بكافة أطيافة عبر برنامج يومي متكامل شمل ثقافة المملكة من ملبس وأكلات شعبية وحتى تعليم اللغة العربية وحروفها وكذلك مشروب القهوة العربية والمنزل الشعبي التراثي بيت الشعر؛ حيث توافدت شخصيات رفيعة من المجتمع حيث رحب بهم رئيس النادي السعودي المهندس أحمد الثبيتي وشرح لهم الثقافة والتاريخ العريق للمملكة العربية السعودية.

وأوضح المبتعث محمد القحطاني (مقدم الاحتفال)، أن القيمة الوطنية ليوم الوطن الذي نفخر بقيادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واشتمل الاحتفال على ركن بيت الشعر والقهوة العربية وركن الزي السعودي؛ حيث توافد الحضور الأجانب في لبس الثوب والشماغ والعقال والتقاط الصور التذكارية.

كما اشتمل على ركن الخط العربي وكتابة الأسماء باللغة العربية، وكذلك ركن العروض الشعبية وأعرب المهندس الثبيتي عن شكره للسفارة السعودية في لندن وللملحقية الثقافية والموصول الدكتور ناصر بن غالي وقدم تقديره للجمعية السعودية في جامعة نورثمبريا على التنسيق والتنظيم وللجمعية السعودية والجمعية الإسلامية في جامعة نيوكاسل على الدعم والمساندة ولأكاديمية الدارسين لخدمة المبتعثين على التغطية المباشرة للحفل، والشكر لفنان الخط العربي ريتشارد فؤاد ورعاة الحفل مجموعة سات التعليمية والقنوات الإعلامية المشاركة.

حرص من البريطانيين على لبس الثوب السعودي في بيت الشعر وتناول القهوة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية