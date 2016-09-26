الثقافة السعودية تجذب المجتمع البريطاني

لم يكن يوم الوطن 86 عاديا في مدينة نيوكاسل البريطانية بل تجاوز للمجتمع البريطاني بكافة أطيافة عبر برنامج يومي متكامل شمل ثقافة المملكة من ملبس وأكلات شعبية وحتى تعليم اللغة العربية وحروفها وكذلك مشروب القهوة العربية والمنزل الشعبي التراثي بيت الشعر؛ حيث توافدت شخصيات رفيعة من المجتمع حيث رحب بهم رئيس النادي السعودي المهندس أحمد الثبيتي وشرح لهم الثقافة السعودية والتاريخ العريق للمملكة العربية السعودية.

وأوضح المبتعث محمد القحطاني (مقدم الاحتفال)، أن القيمة الوطنية ليوم الوطن الذي نفخر بقيادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واشتمل الاحتفال على ركن بيت الشعر والقهوة العربية وركن الزي السعودي؛ حيث توافد الحضور الأجانب في لبس الثوب والشماغ والعقال والتقاط الصور التذكارية.

كما اشتمل على ركن الخط العربي وكتابة الأسماء باللغة العربية، وكذلك ركن العروض الشعبية وأعرب المهندس الثبيتي عن شكره للسفارة السعودية في لندن وللملحقية الثقافية والموصول الدكتور ناصر بن غالي وقدم تقديره للجمعية السعودية في جامعة نورثمبريا على التنسيق والتنظيم وللجمعية السعودية والجمعية الإسلامية في جامعة نيوكاسل على الدعم والمساندة ولأكاديمية الدارسين لخدمة المبتعثين على التغطية المباشرة للحفل، والشكر لفنان الخط العربي ريتشارد فؤاد ورعاة الحفل مجموعة سات التعليمية والقنوات الإعلامية المشاركة.

حرص من البريطانيين على لبس الثوب السعودي في بيت الشعر وتناول القهوة