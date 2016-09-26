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المدينة: أعلام وصور وشعارات احتفاء بذكرى التوحيد

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توشحت شوارع وميادين وكافة المباني التابعة لتعليم المدينة المنورة من مدارس ومكاتب تعليم بالأعلام الخضراء وصور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، وسمو وولي ولي العهد -حفظهم الله- احتفاءً وابتهاجاً بالذكرى الـ 86 لليوم الوطني للمملكة.

وعمت الفرحة الغامرة ميادين وشوارع المدينة كافة، فيما توشحت المباني الحكومية والمراكز التجارية بالأعلام الخضراء وصور القيادة، وامتلأت الشوارع الرئيسة بالمركبات وهي تحمل الشعارات الوطنية.

وشارك 200 كشاف من تعليم المدينة المنورة في الاحتفال الذي نظمته وأشرفت عليه إمارة المنطقة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ86 لتوحيد المملكة، والذي أقيم بحديقة الملك فهد المركزية.

وجاء الحفل على هيئة كرنفال كبير من الفعاليات المختلفة كالعروض الضوئية والألعاب النارية والأناشيد الوطنية والعروض الفلكلورية ومسيرات الهجن والخيالة، كما تضمن الحفل تدشين معرض خاص عن الملك عبدالعزيز، تضمن صوراً نادرة للمؤسس -طيب الله ثراه-.

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