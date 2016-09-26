أحياء وسدود ومتاحف الدرعية في مسابقة اليوم الوطني

أطلق مكتب التعليم بمحافظة الدرعية مسابقة اليوم الوطني لطلاب وطالبات المدارس التابعة للمكتب في مدينة الدرعية تحديدا أو في المراكز التابعة لها وتستمر حتى يوم الخميس المقبل 28/12/1437هـ.

وأوضح مدير المكتب فواز آل داود، أن المسابقة أطلقت بعنوان "رؤية وطن" تناقش معلومات الطلاب الثقافية عن محافظة الدرعية التي كانت تعد المنشأ واللبنة الأولى للدولة السعودية، إذ يختبر الطالب معلوماته من خلال نموذج المسابقة الإلكترونية في الإجابة على أسئلة تتعلق بتاريخ وجغرافية الدرعية وأبرز المعالم والمشروعات الجاري العمل عليها، مضيفاً أن مدة المسابقة أسبوع دراسي واحد، وقد أعدت جوائز قيمة تتناسب مع المسابقة.

وتركز أسئلة المسابقة على أسماء أحياء الدرعية التاريخية، والمعالم التاريخية والتراثية بمحافظة الدرعية، واسم الوادي الذي تقع عليه محافظة الدرعية، وعدد المتاحف التي يجري إعدادها وإنشاؤها في حي الطريف، وأطوال علم الدرعية، والجامعات أو الكليات الموجودة بمحافظة الدرعية، وأبرز منتزه بمحافظة الدرعية، وأسماء السدود الموجودة بمحافظة الدرعية.