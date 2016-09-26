«شعراء تمير» يتغنّون بحب الوطن

عبّر عدد من شعراء الوطن في مدينة تمير وسدير عن حبّهم وانتمائهم للوطن، خلال مشاركاتهم الشعرية في الحفل الذي نظمته بلدية تمير في حديقة الملك سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

وتضمّن الحفل عدداً من الشيلات والقصائد الوطنية، إلى جانب عدد من اللقاءات المفتوحة مع الحضور، ومسابقات متنوعة نفذتها فرقة ترفيهية متخصصة، وكذلك إطلاق الألعاب النارية التي رسمت لوحة مضيئة في سماء الحفل.

من جهته رفع رئيس مركز تمير سلامة السلامة، أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، وقال: يتذكر المواطن السعودي في هذا اليوم سيرة المغفور له -بإذن الله- جلالة الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، الذي استطاع بحكمته ونافذ بصيرته وإيمانه الراسخ بالله أرساء كيان هذا الوطن ولم شمله.

بدوره، أكد رئيس بلدية تمير المكلف محمد السلطان الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية في وطننا الذي تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا.

تفاعل الأطفال مع فقرات الحفل