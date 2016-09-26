أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«شعراء تمير» يتغنّون بحب الوطن

Google+ Print
«شعراء تمير» يتغنّون بحب الوطن «شعراء تمير» يتغنّون بحب الوطن

عبّر عدد من شعراء الوطن في مدينة تمير وسدير عن حبّهم وانتمائهم للوطن، خلال مشاركاتهم الشعرية في الحفل الذي نظمته بلدية تمير في حديقة الملك سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

وتضمّن الحفل عدداً من الشيلات والقصائد الوطنية، إلى جانب عدد من اللقاءات المفتوحة مع الحضور، ومسابقات متنوعة نفذتها فرقة ترفيهية متخصصة، وكذلك إطلاق الألعاب النارية التي رسمت لوحة مضيئة في سماء الحفل.

من جهته رفع رئيس مركز تمير سلامة السلامة، أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، وقال: يتذكر المواطن السعودي في هذا اليوم سيرة المغفور له -بإذن الله- جلالة الموحد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، الذي استطاع بحكمته ونافذ بصيرته وإيمانه الراسخ بالله أرساء كيان هذا الوطن ولم شمله.

بدوره، أكد رئيس بلدية تمير المكلف محمد السلطان الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية في وطننا الذي تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا.

تفاعل الأطفال مع فقرات الحفل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية