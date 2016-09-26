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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 26/9/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 26/9/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 26/9/2016

ما زالت الأسواق المصرية تمر بحالة من الإضطراب وعدم الإستقرار في سعر المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية ومنذ بداية عام 2016 وهذة نتيجة التغيرات الإقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها والتي تحدث لأول مرة في التاريخ حيث يستمر في الإرتفاع خلال الفترة الحالية وخلال التعاملات في محلات الصاغة نتيجة الإرتفاع المستمرة في الأمريكي مقابل الجنية المصري في السوق السوداء.

الذي يلعب دورا كبيرا في إرتفاع العملة بسبب جشع التجار وأصحاب شركات الصرافة على الرغم من التشديدات الأمنية المكثفة التي قامت بها للحد من التلاعب والقضاء على السوق السوداء وغلق كل عدد كبير من شركات الصرافة إلا أن سعر الدولار ما زال مرتفع كما أن أسعار الذهب تربط بسعر العالمي للذهب وتشهد محلات الصاغة هذة الفترة حالة من الركود في البيع والشراء بسبب الإرتفاع الكبير لسعر الذهب.
سعر الذهب اليوم الأحد 25-9-2016 في الأسواق ومحلات الصاغة

    سجل سعر الذهب عيار 12 —–267 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 14 —- 312 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 18——401 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 21 —- 463 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 22—– 490 جنيها.
    سجل سعر الذهب عيار 24 —- 535 جنيها.
    سجل سعر “أونصة” الذهب الأوقية ——16634 جنيها.
    سجل سعر الجنيه الذهب —————– 3744 جنيها.
    سجل سعر كليو الذهب ————— 534857 جنيها.

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