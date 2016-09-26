سعر الدولار اليوم فى مصر وحالة من الارتباك تصيب العملات فى السوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر ، دائما ما نواصل متابعة اخبار سعر صرف العملات العربية والاجنبية ومقارنتها بسعر العملة المحلية وهي الجنيه المصري ومعرفة مقدار الفرق بينهم ومؤشرات الارتفاع والانخفاض ومقادر التاثير على السوق الموازي ، حيث نتابع سويا من خلال النشرة الاقتصادية المقدمة من نجوم مصرية بمتابعة اخر تصريحات خبراء الاقتصاد وقرارت البنك المركزي حول العملات الاجنبية والمحاولات من الاجهزة الامنية بالتنسيق مع مباحث الاموال العامة بفرض المزيد من السيطرة على شركات الصرافة لعدم استغلال الوضع واحتكار العملات الصعبة وبفرض المزيد من الغرمات والحبس على اصحاب شركات الصرافة التى يتم تورطهم فى التلاعب بالاقتصاد المصري واستغلال زيادة الطلب علي الورقة الخضراء وزيادة السعر مقابل توافر الدولار الامريكي ، وشهد السوق المصري خلال الاشهر الماضية حالة غريبة من جزب شديد للورقة الخضراء من الافراد للاستحواذ علي سعر الدولار فى مصر وذلك لرفع السعر للافراد لشراء اكبر قدر ممكن من الدولار الامريكى ، ورغم تحذيرات الحكومة الا ان يتم التلاعب من قبل اصحاب شركات الصرافة ولكن من الباطن سواء بصورة او باخري ،

سعر الدولار اليوم فى مصر.

ويعد من اهم الاخبار التي تهم المواطن المصري كل يوم ويبحث عنها بصفة مستمرة سعر الدولار فى مصر حيث يتابع من خلال سعر الورقة الخضراء كافة تغيرات السعر لانه سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على باقي الاسعار مثل سعر الذهب وباقي المعادن مثل سعر الاسمنت والحديد لما له تاثير قوي على الاقتصاد المصري وايضا فى رفع بعض السلع التى يتم استيرادها .

سعر الدولار اليوم فى مصر في البنوك الرسمية .

ولكي نتعرف علي سعر الدولار فى البنوك المصرية وذلك من خلال التعاملات الصباحية ، حيث صرح رئيس البنك الاهلي المصري عن سعر الدولار فى مصر اليوم ثبات منذ بداية التعاملات فى كافة البنوك الرسمية ، وقد اعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر عن ضغط العطاء الدوري للبنوك المصرية لتوفير السيولة الدولارية لكافة العملاء سواء الافراد او الشركات ولكل فى حدود القوانين المتفق عليها ، وقد سجل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية نحو سعر 8.8571 جنيه مصري للشراء كما حدد نحو سعر 8.8800 جنيه مصري للبيع .

سعر الدولار اليوم فى مصر فى فى شركات الصرافة .

ولكن نجد سعر الدولار فى السوق الموازي للسعر الرسمي اختلاف كبير بزيادة بمقدار ما يقرب ثلاث جنيهات للدولار الواحد وذلك بسبب احتاج السوق الى المزيد من الورقة الخضراء وولكنها لا تتوافر الا لدي اصحاب شركات الصرافة والذي يتم الاستحواذ عليها بكل الطرق للسيطرة على سعر الدولار فى السوق ، كما يشهد سعر الدولار حالة التذبذب وذلك حسب احتياج السوق من علميات العرض والطلب التى تزاد فقط ونري احتياج عدد من شركات الاستيراد والتصدير وايضا الشركات الصناعية بسبب استيراد عدد من المواد الخامة والذى يلجي هؤلاء الى السوق السوداء بسبب احتياجهم لتنفيذ العقود وعدم التعرض الى الشروط الجزائية .

وعن سعر الدولار اليوم فى مصر فى السوق وشركات الصرافة فقد سجل سعر الدولار اليوم نحو ما بين 12.50 الي 12.60، كما سجل سعر الدولار نحو سعر 12.65 الى 12.70 جنيه للبيع ، وذلك حسب الصرافة وحسب احتياج كل صرافة وايضا باختلاف المحافظات .

شبكةعيونالإخبارية

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