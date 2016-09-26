مقاتلات روسية وسورية تمطر مخيم حندرات في حلب بقنابل الفسفور

قالت مصادر في المعارضة والجيش السوري إن القوات الروسية والسورية قصفت مخيما استراتيجيا على الأطراف الشمالية لمدينة حلب أمس الأحد بعد أن فقدت السيطرة عليه خلال الليل.

وقالت المعارضة إن الجيش استخدم أسلحة أقوى في محاولة لاسترداد مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين الواقع على مسافة بضعة كيلومترات إلى الشمال من حلب على أرض مرتفعة تطل على الطرق الرئيسية المؤدية إلى حلب وكان تحت سيطرة المعارضة لسنوات.

وقال قائد يدعي أبو الحسنين في غرفة عمليات المعارضة التي تضم الكتائب الرئيسية التي تقاتل لصد هجوم الجيش "استعدنا المخيم لكن النظام أحرقه بالقنابل الفوسفورية.. تمكنا من حمايته لكن القصف أحرق عرباتنا". واعترف الجيش بأن المعارضة استعادت السيطرة على حندرات الذي كانت السيطرة عليه لفترة وجيزة يوم السبت أول تقدم بري كبير للجيش في هجوم جديد لاسترداد حلب من أيدي المعارضة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوري يستهدف مواقع "الجماعات المسلحة" في مخيم حندرات.

ويوم الخميس الماضي ِأعلن الجيش بداية حملة عسكرية جديدة لاستعادة حلب وكثف الضربات واستخدام الأسلحة القوية ووصفت المعارضة تلك الحملة بأنها حملة ترويع تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية.

وقالت المعارضة وسكان إن الطائرات الروسية واصلت قصف مناطق سكنية في حلب وسوت مباني بأكملها بالأرض.

وربما يكون الهجوم على حلب التي يقبع فيها تحت الحصار أكثر من 250 ألف مدني أكبر معركة في الحرب الأهلية التي سقط فيها مئات الآلاف من القتلى وشردت حوالي 11 مليون سوري.

من جهة ثانية رفضت روسيا انتقادات وزراء خارجية غربيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لسياسة موسكو المتعلقة بالأزمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن ماريا شارابوفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أمس قولها: "أتذكر بداية الالفية الجديدة، عندما تم الطلب إلى روسيا بأن تنضم، إلى الجانب الصائب من التاريخ، ضد العراق".

وتابعت شارابوفا أن الغرب يطالب روسيا الآن بأدلة على وجود إرادة لدى موسكو في إحلال السلام في سورية.

وقالت شارابوفا أن "من يطالب روسيا بأدلة على رغبتها لإحلال السلام في سورية، عليه أن يثبت هو أولا، عدم وجود علاقة له بمعتدين على دول في المنطقة".

واختتمت شارابوفا تصريحاتها بالقول إن التاريخ يظهر العكس حتى الآن.

منشورات ألقتها طائرات النظام على حلب تهدد فيها المواطنين بالقتل (رويترز)