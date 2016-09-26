75 ألف ريال إجمالي نسبة الفائدة للقرض المعجل وقيمة المتر تحدد مساحة الوحدة السكنية

باشر صندوق التنمية العقارية ثاني برامج الشراكة مع المنشئات التمويلية المحلية بتدشين مرحلة العمل في القرض المعجل في جميع مدن المملكة بالتعاون مع مصرف الراجحي، للمواطنين المتقدمين للصندوق العقاري من من هم على قوائم الانتظار، للحصول على القرض بقصد شراء مساكن جاهزة من شقق أول فلل دون تحديد لشرط المساحة الوحدة السكنية.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف لـ"الرياض" إن منتج التمويل المعجل، هو منتج اختياري وليس الزامي، لافتاً إلى أن الاقراض المباشر من الصندوق مستمر في حدود معينة، وقال أن هناك منتجات أخرى سيتم الاعلان عنها لكي تناسب جميع شرائح قوائم الانتظار في الصندوق العقاري، مشدداً على أن الهدف هو تقليل اعداد قوائم الانتظار تمهيداً للانتهاء منها.

ولفت اليوسف إلى أن نسبة الفائدة على القرض هي 1%، ستكون ثابته حتى لوتغيرت نسبة الفائدة في المنشأت التمويلية، في حين أن قيمة القرض يمكن أن تكون أقل من 500 ألف باختلاف المدن، وقيمة المتر للوحدة السكنية، التي تخضع لآلية تقييم محددة، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاسعار باختلاف المدن، ونوع الوحدة السكنية. وتأتي هذه الخطوة لتقليل اعداد المنتظرين على قوائم الانتظار في الصندوق العقاري لتكون البديل الأهم والوحيد لايقاف القروض العقارية الجديدة منذ شهر أكتوبر العام الفائت، وهو أمر يتوافق مع التراجع الواضح في حجم الدعم الحكومي المباشر للقروض العقارية، والاستعانة بحلول الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري لطرح منتجات تمويلية بنسبة فائدة متدنية جداً، أو سكنية ميسرة.

وعلى الرغم من أهمية القرض المعجل الذي سيحقق رغبات أكثر من 40% من قوائم الانتظار المتقدمين على الصندوق العقاري إلا أنه تأخر كثيراً، بسبب التأخر في جوانب اجرائية من قبل الصندوق العقاري، أو من قبل مؤسسة النقد.. كما أن المفاوضات بين الصندوق العقاري والبنوك اخذت فترة طويلة نظراً لتدني الفائدة بالنسبة للبنك، الأمر الذي تم تعويضة بحلول أخرى مثل الودائع الخاصة.

ويبلغ الحد الاقصى للقرض المعجل 500 ألف ريال، في حين أن الحد الادنى - تتحدد بموجب سياسية الصندوق العقاري التي تحددها مساحة الشقة أو الفيلا - أما المدن الزمنية لسداد القرض فأن الحد الادنى للقرض المعجل 5 سنوات، ويكون الحد الأقصى لمدة القرض المعجل 15 سنة، يتم بعدها سداد الفائدة (1% من قيمة القرض x عدد سنوات السداد) على خمس سنوات بعد نهاية سداد القرض لمصرف الراجحي.

ويطبق القرض المعجل على الوحدات السكنية دون تحديد لمساحة الوحدة السكنية، حيث تطبق سياسة الصندوق العقاري بهذا الشأن وبعد موافقة البنك.

وجاء مصرف الراجحي ليكون أول منشأة سعودية تطرح هذا المنتج؛ الذي يتوقع ان يشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين المستحقين للقروض العقارية، خاصة أن مصرف الراجحي يملك أكبر شبكة من الفروع في جميع مدن المملكة.. ويتوقع أن يتم نقل التجربة إلى المتقدمين لبرنامج الدعم السكني في وزارة الاسكان الذين طلبوا منتج القرض من ضمن منتجات الوزارة التي طرحت (أرض وقرض، مسكن، قرض، ارض).

أيهم اليوسف