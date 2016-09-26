أهالي القطيف يشددون على التعاون مع رجال الأمن

أكد محافظ القطيف خالد الصفيان بأن رجال الأمن في أقصى درجات التأهب لحماية الوطن والمواطنين وهم في جاهزية تامة للتصدي لكل من يسعى لاستهداف أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من الدواعش والإرهابيين، خاصة في شهر محرم، وذلك وفق حرص وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقه الشرقية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع محافظ القطيف خالد الصفيان، ومشايخ وأعيان محافظة القطيف، وعدد من القائمين على المساجد صباح أمس في مقر المحافظة، وحضره عدد من المسؤولين الأمنين.

وأكد الصفيان، أهمية التعاون الكامل بين المواطنين ورجال الأمن لتحقيق مبدأ أن المواطن هو رجل الأمن الأول، مبيناً بأن هذه العلاقة تكاملية ولا يمكن لأي عمل أن ينجح نجاحا تاما إلا بتكاتف الجميع، مشددا على أن مسؤولية حماية المنطقة هي مناطة برجال الأمن دون غيرهم، مبيناً ضرورة أن يقوم المواطنون خاصة في شهر محرم، بالإبلاغ الفوري لرجال الأمن عن كل موطن شبهة، والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والتصرفات الفردية وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، كون رجل الأمن مدربا بشكل كامل للتعامل مع كافة الحالات، ومواجهة المخاطر بالشكل الصحيح.

ولم يغفل المحافظ الجانب الاجتماعي خلال كلمته للحضور؛ حيث عبّر عن أمله أن يتطرق المشايخ خلال محاضراتهم لجانب من القضايا التربوية الاجتماعية وأبرزها قضايا المخدرات، والطلاق، والتفحيط، والجرائم، والسرقات، وعقوق الوالدين، والابتزاز، وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع مشدداً على أن شهر محرم فرصة لبث الكلمة الطيبة والمؤثرة في نفوس بعض الشباب الذين يحتاجون منا رعاية وتوجيه إلى الطريق الصحيح.

وأكد المشاركون في اللقاء من مشايخ وأعيان ضرورة أن يباشر جميع مسؤولي المساجد ودور العبادة والجهات التطوعية بلا استثناء، على التواصل الفوري والتنسيق مع شرطة محافظة القطيف، كل حسب المنطقة التي هو فيها قبل بداية شهر محرم، وأن يتم إبلاغ الجهات الأمنية عن كل خطط العمل التي سوف تعد لموسم شهر محرم من قبل القائمين على المساجد والفعاليات، وأن يكون ذلك تحت مظلة وإشراف رجال الأمن بشكل كامل، والابتعاد كل البعد عن التصرفات الفردية التي قد تكون بحسن نية ولكن قد تسبب نتائج غير محمودة نتيجة سوء التنسيق أو عدم التنسيق مع رجال الأمن.

واختتم اللقاء بشكر الأهالي للمحافظ الصفيان ولرجال الأمن وللقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي عهده، ولسمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف -حفظهم الله جميعاً-، منتهزين فرصة هذا اللقاء لتهنئة الجميع باليوم الوطن الغالي وذكراه العزيزة على نفوس الجميع.

من جهته عبر محافظ القطيف عن خالص شكره وتقديره للجميع على حضورهم وتفاعلهم فيما يخدم الصالح العام.

الحضور خلال اللقاء