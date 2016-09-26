السجن ست سنوات لمواطن تستر على معسكر تدريبي لأصحاب الفكر الضال

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة "مواطنا" بالسجن ست سنوات مع المنع من السفر لتأييده تنظيم داعش الإرهابي وعلمه بوجود معسكر تدريبي لأصحاب الفكر الضال على القتال وتستره على ذلك وقيامه بكتابة تغريدات مسيئة لأهل العلم وولاة الأمر.

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي ثبوت إدانة مواطن بتأييده تنظيم داعش ورغبته بالخروج للمشاركة في القتال معهم وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تهتم بنقل أخبار تنظيم داعش وقيامه بإعادة تغريدات لبعض منها وقيامه بكتابة تغريدات مسيئة لأهل العلم وولاة الأمر وحيازته مسدس وسبعة وثلاثين طلقة حية ومخزني ذخيرة وطلقتي سلاح شوزن بدون ترخيص وعلاقته ببعض أصحاب الفكر المنحرف وعلمه بوجود معسكر تدريبي لأصحاب الفكر الضال على القتال وتستره على ذلك كله، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة معه بدون ترخيص بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات.