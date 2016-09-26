الكاراتيه السعودية.. ذهب لا يصدأ.. واحترافية تتربع على «العالمية»

المالكي.. ماركة عالمية

ضمن قائد المنتخب السعودي والهلال للكاراتيه عماد المالكي نيل لقب الدوري العالمي دون وزن 60 كجم برصيد 2365 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه بعد تصدره الترتيب العام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الذي يختتم اليوم الاثنين في مدينة هامبورج الألمانية.

ونجح المالكي في تخطي جميع المنازلات التي خاضها خلال الاستحقاق الأخير، عندما تجاوز في دور الـ 128 التشيلي ميغيل صوفيا، وفي الدور الـ64 كسب الأسباني غونزاليس أورتيغا، وتفوق في دور الـ32 على الجورجي كيبوشافا دايفيد، وهزم في دور الـ16 السويسري لوتي كيفين، واختتم المشوار بخسارة الميدالية البرونزية أمام الكازاخستاني أسدوف والتي لم تؤثر على تصدره.

وأهدى المالكي هذا الإنجاز إلى الوطن وقيادته وهيئة الرياضة وقال: "فرحة الوطن لها مذاق خاص لدى كل إنسان، وأنا اليوم أقف بكل زهو وفخر واحتفل على مستوى العالم بإنجازي الذي تزامن مع الاحتفال باليوم الوطني وهذا بفضل من الله ثم الدعم الذي احظى به من هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد والاتحاد السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد القناص، واشكر كل من ساندني من إعلام وجماهير ومسؤولين".

من جهته أكد القناص لـ"الرياض" ان انجاز المالكي هو امتداد للكثير من التفوق والتواجد القوي للكاراتيه السعودية في جميع المحافل العالمية وقال: "عماد نجح في المحافظة على فارق النقاط الواسع بينه واقرب منافسيه في طريقه لتحقيق اللقب العالمي في وزنه، والذي يحتسب خلال مشوار البطولة في 12 جولة على مستوى العالم، والدوري العالمي يعد من أقوى البطولات ويحرص أبرز نجوم العالم على المشاركة كون نتائجه تؤثر على مستوى وتقييم الاتحاد الدولي للعبة، في التصنيف الشهري والسنوي".

وأضاف: "الاتحاد السعودي وضع خطة عمل ممنهجة لتواجد قوي للمنتخبات السعودية في جميع البطولات العربية والقارية والدولية خلال الاستحقاقات المقبلة، نعمل وفق الإمكانات المتاحة على تقديم نتائج مشرفة في جميع المحافل بتهيئة نجوم المنتخبات بجميع الفئات بقيادة نخبة من المدربين الأكفاء الذين لهم باع في مجال التدريب ومعسكرات داخلية وخارجية، والحمد لله النتائج في الموسمين الماضيين مميزة وبالأرقام، ونوه بالدعم الكبير الذي نجده من رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد".

د. ابراهيم القناص