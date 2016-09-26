سفارة المملكة في هافانا تحتفل باليوم الوطني

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوبا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة في قاعة فندق الناسيونال التاريخي.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين سعيد بن حسن الجميع، وزير البناء الكوبي، ونائب وزير الخارجية الكوبي، وعدداً من المسؤولين الكوبيين، إضافة إلى السفراء العرب ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية كوبا، ورئيس الاتحاد العربي، ورئيس الرابطة الإسلامية بهافانا، وعدداً من الجاليات العربية المقيمة في كوبا.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة كلمة استعرض فيها مسيرة التطور والتقدم التي وصلت إليها المملكة في شتى المجالات، كما تطرق إلى تاريخ العلاقات السعودية - الكوبية والتي بدأت منذ العام ١٩٥٦م، مؤكداً في كلمته أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة على قلوب جميع السعوديين.