أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرويلي: استثمار طاقات أبناء الوطن محور خطط المملكة التنموية

Google+ Print

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد بن غانم الرويلي، في العاصمة مكسيكو سيتي، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

ورفع السفير الرويلي في مستهل كلمة ألقاها باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهد الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه المملكة من تطور وازدهار في وقت قياسي يؤكد اهتمامها واستثمارها لطاقات أبناء الوطن فكان محور خططها التنموية، ودليل على ذلك إتاحة الفرصة للكثيرين من أبناء وبنات الوطن للابتعاث والدراسة في أكبر الجامعات العالمية ليعودوا متزودين بمختلف العلوم والمعارف ليكملوا مسيرة التنمية الوطنية".

حضر حفل الاستقبال عدد من الشخصيات البارزة في المكسيك من الوزراء وممثلين عن رئاسة وعدد من السفراء والدبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المكسيك ومجموعة من رجال الأعمال المكسيكيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل