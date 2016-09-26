الرويلي: استثمار طاقات أبناء الوطن محور خطط المملكة التنموية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية حماد بن غانم الرويلي، في العاصمة مكسيكو سيتي، حفل استقبال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

ورفع السفير الرويلي في مستهل كلمة ألقاها باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهد الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه المملكة من تطور وازدهار في وقت قياسي يؤكد اهتمامها واستثمارها لطاقات أبناء الوطن فكان محور خططها التنموية، ودليل على ذلك إتاحة الفرصة للكثيرين من أبناء وبنات الوطن للابتعاث والدراسة في أكبر الجامعات العالمية ليعودوا متزودين بمختلف العلوم والمعارف ليكملوا مسيرة التنمية الوطنية".

حضر حفل الاستقبال عدد من الشخصيات البارزة في المكسيك من الوزراء وممثلين عن رئاسة الحكومة وعدد من السفراء والدبلوماسيين من الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى المكسيك ومجموعة من رجال الأعمال المكسيكيين.