دام عزك يا وطن

عبدالعزيز بن عثمان الفالح

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز -أعظم الله أجره- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م. وهذا العام نحتفل بالعام السادس والثمانين لتوحيد بلادنا، وإذ تحتفي وتحتفل المملكة بعيدها السادس والثمانين تُقدم له من الهدايا والهبات ما يليق بهِ، فقُدّم له رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على محاورَ ثلاث: مجتمعٍ حيوي، واقتصادٍ مزدهر ووطنٍ طموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق الأهداف، فالمجتمع عمود الرحى لهذه الرؤية فهي له ومنه وعليه، ومن أجله وُضعت وبه تتحقق، فبالاقتصاد يشتد عوده، ويتفتق ذهنه، ويقوى بدنه، وبالاقتصاد يتعلم وتتعافى صحته، وهذا ما تنشده القيادة.

ومن عطايا الرؤية الجادة إيجادُ أكبر متحف إسلامي في العالم، ودعمُ الثقافة والترفيه، وتوفير حياةٍ صحيةٍ كريمة، وتطويرٌ لمُدُنِنا من حيث تحقيق بيئةٍ نظيفة، ومن هداياها أيضًا دعم وسائل الترفيه الهادفة، وبناء شخصياتٍ تؤمنُ بالقيم الإيجابية من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية، ومن هباتها تمكين المجتمع وذلك بتطوير منظومة الخدمات لتكون أكثر كفاءة وعدالة، ومن إحسان الرؤية تطوير المنظومة الصحية وتوفيرها بيسرٍ وسهولة، وسيتضافر القطاعان العام والخاص في تحقيق ذلك، ومما يؤكد ذلك التزمها بالارتقاء بالأسرة إذ هي نواة المجتمع، ومن مغانمها الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي وإيجاد اقتصاد مزدهر وذلك للاستفادة القصوى من طاقات المجتمع وأفراده، ومن سخائها الاستثمار في التعليم والتدريب لبناء المواطن السعودي حضاريًّا وماديًّا، وتزويده بالمعارف والمهارات اللازمة وتوفير التعليم الجيّد للجميع، ومن إنعام الرؤية دعم الأسر المنتجة إذ هي محرك النمو الاقتصادي، ومن خلالها يكونُ مجتمعًا عاملاً، ومن ندى الرؤية دعم المنشآت الصغيرة لتحقق ناتج محلي واجتماعي لتُفيد وتستفيد، وتوفير الصناعات سواء ما كان منها كبيرًا أو صغيرًا لتوفر المنتج الصناعي وفرص العمل وتوطين الصناعات العسكرية وتوفير المعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يعود على البلاد والعباد بالخير العميم، ومن جوائزها أيضًا تنمية قطاع التعدين ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ومن مكافآت الرؤية زيادة عدد فرص العمل في هذا القطاع بحيث يوفر 90 ألف فرصة عمل، ومن نفحات الرؤية إيجاد سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا، ومن خلال تلك الهدايا والهبات والمنح والعطايا يتحقق:

ارتفاعٌ في حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب 15 على مستوى العالم، ارتفاعٌ في مستوى المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ارتفاعٌ في قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال.

ومن الهبات والعطايا ليومنا الوطني السادس والثمانين ما تحقق من نجاح لحجِ عام 1437 هـ، وهذا النجاح منحةٌ إلهيةٌ ربانية لجهودِ بُذلت، وخططٍ رُسمت، وأيادٍ عملت، وعقولٍ فكّرت لإيجادِ الأفضل والأحسن لضيوف الرحمن، ومما يؤكد ذلك قول خادم الحرمين الشريفين (إننا نحمد الله عز وجل ونشكره على فضله وكرمه بنجاح موسم حج هذا العام، كما أننا نشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وهذا الشرف الذي تعتز به المملكة حملها مسؤولية عظيمة، فسخرت جميع إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لخدمتهم، وإن ما يشهده الحرمان الشريفان، والمشاعر المقدسة من أعمال ومشروعات توسعية ضخمة يأتي خدمة لحجاج بيت الله الحرام). فيومنا الوطني السادس والثمانون ترتفعُ أعلامه خفّاقة، ويفخرُ ويُفاخر مواطنيه ومقيميه على ذلك النجاح الباهر، والذي يعطي دلالةً على أن الأيام القادمة بإذن الله حُبلى بالنجاحات والإنجازات التي تليق بمملكة الخير، مملكة الإنسانية.

ومن الهدايا العظام ليومنا الوطني السادس والثمانين المجيد ما نعيشهُ ونعايشهُ من أمنٍ على مختلف الصُعد، أمنٌ اجتماعي، واقتصادي، وسياسي، ومعيشي، وصحي. وما إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلا لرعاية هذين الركنين الأساسيين.

ومن الهبات والعطايا ليومنا الوطني السادس والثمانين ما صدر من مرسوم ملكي بتعيين عضوات في مجلسِ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليكُنّ رافدًا وعونًا وأذرعةً لخدمة الحقوق في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية -كما هُنّ أخواتهن في مجلس الشورى والمجالس البلدية-، وما موافقة خادم الحرمين الشريفين الكريمة على تعينهن بجانب إخوانهن أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان إلا اهتمامًا ورعايةً لحقوق الإنسان، وإعطائها ما تستحق، لتكون عوناً -بإذن الله- لتحقيق ما يصبوا إليه -أيدّه الله- لخدمة هذا الوطن الغالي، وتأكيداً لجهوده المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز، وكما ابتغاه مؤسسه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.. فدام عزك يا وطن، وإلى أيامٍ حافلةٍ بالهبات والعطايا تستحقها أيامنا الوطنية.