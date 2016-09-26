يــوم الــوطـن.. أمــن وأمــان

فهد عاطف بن مساعد *

مناسبة اليوم الوطني (٨٦) لهذا الوطن العزيز عزيزة على كل مسلم في جميع أرجاء العالم الإسلامي وعلى كل مواطن ينتمي لهذا الوطن الذي حباه الله شرف الحرمين الشريفين قبلة المسلمين في كل مكان في ظل هذه القيادة المباركة والرشيدة التي تحكم بشرع الله وتطبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نسأل الله القدير أن يحفظه للأمتين العربية والإسلامية ويمد في عمره أعواماً مديدة ويؤيده بنصره المؤزر وأن يحفظ عضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين وزير الداخلية ورجل الأمن الأول الذي أعطى من وقته وماله وجهده الشيء الكثير لخدمة دينه ومليكه ووطنه، وهذا ما عهدناه من هذه الأسرة المباركة ومن والده الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد ووزير الدفاع والطيران ورجل الجيش الأول الذي يتفانى بصدق وولاء لخدمة شعبه المخلص جعله الله عوناً لمليكه ولأخيه ولي العهد، وأدام عزهم وجعلهم ذخراً للإسلام والمسلمين في أرجاء الوطن الإسلامي.

ونحن على ما تركنا عليه آباؤنا وأجدادنا من ولاء وبيعة لهذه الأسرة الحاكمة والعادلة والمباركة ما حيينا، وسوف نعلم أولادنا وأحفادنا ما تعلمناه من آبائنا تجاهم -حفظهم الله-.. كيف لا ونحن ننعم بالأمن والأمان والرخاء ورغد العيش منذ توحيد المملكة على يد المغفور له جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله-، وها نحن اليوم في عهد سلمان الحزم والعزم الذي لا يرضى على المسلمين الذل ولا على العرب في أي مكان كان ويبذل الغالي والنفيس لتبقى كلمه الله هي العليا.

نسأل الله القادر المقتدر أن يديم علينا نعمه في ظل قيادتنا الرشيدة وينصرهم بنصره القريب على كل من حاول زعزعة بلاد المسلمين.