أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اليوم الوطني.. يوم مجيد وذكرى غالية على قلوب المواطنين

Google+ Print
اليوم الوطني.. يوم مجيد وذكرى غالية على قلوب المواطنين اليوم الوطني.. يوم مجيد وذكرى غالية على قلوب المواطنين

فهد بن محمد بن سلمة *

اليوم الوطني للمملكة العربية وهو السادس والثمانون، يوم مجيد وذكرى غالية على قلوب المواطنين، إنها ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.. إنها ذكرى كفاح وجهاد استطاع من خلالها تحقيق ملحمة بطولية في توحيد هذه البلاد المباركة في زمن قياسي بحساب إعمار الشعوب والأمم تحت راية التوحيد ونهج مستمد من القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم.

إن هذه الاحتفالية السنوية تحكي عن مسيرة المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وهذه البلاد في السابق كان يعمها جوع وجهل وفرقة وشتات، فقد حولها بعون الله وتوفيقه إلى واحة أمن وأمان، رافلة برغد العيش الكريم والرفاهية والمكانة المرموقة بين شعوب العالم، وجمع قلوب أبناء الوطن على قلب رجل واحد وأشاع بين شعبه روح المحبة والتسامح.

وقد كانت من أولوياته بناء الإنسان السعودي من علم وتأهيل وأن يتسم بالأخلاق الإسلامية والإخلاص في العمل والمثابرة والاعتزاز بالدين والوطن، باعتبار الشباب هم عماد المستقبل وفخر الأمة، فقد سار على نهج المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- واسكنه فسيح جناته، أبناؤه من بعده الذين حملوا الراية وساهموا في إكمال مسيرة البناء والتطوير وتنمية الشباب، فالشعب السعودي يحتفل بهذه المناسبة الغالية وتزدان المحافظات والمدن في احتفالات خضراء ومسيرات بالسيارات بالأعلام والزينة، حيث يعبر الشباب عن فرحتهم وتقوم البلديات بالمساهمة بالاحتفالات في المتنزهات والشواطئ، وحتى الأسواق التجارية تشارك في التعبير عن هذه المناسبة الغالية لإبراز ما قام به موحد هذا الكيان الشامخ منذ تأسيسه للمملكة في إرساء قواعدها المتينة على أساس التوحيد، ولم الشمل وتوحيد الكلمة والقضاء على الفتن وإعداد الأجيال تلو الأجيال على أسس تربوية متينة تحميهم وتحصنهم من الأفكار الضالة، ومتابعة وتوثيق ما يتم من فعاليات بهذه المناسبة فالمملكة العربية السعودية، ولله الحمد أصبحت تضاهي كبريات حواضر العالم في شتى المجالات، ولها ثقل سياسي واقتصادي وحضور وبروز في المحافل الدولية ومحط أنظار إعجاب العالم.

ولا يسعني في هذه المناسبة الغالية علينا إلا أن اسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأن يحمي وطننا من كل سوء ومكروه وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء إنه قريب مجيب الدعاء.

  • الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية