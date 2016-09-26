14 رسالة نارية من مؤمن سليمان.. ' الخيانة والرهان وارفعوا رؤوسكم '

وجه مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك 14 رسالة نارية عقب تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وتحدث مؤمن سليمان عبر قناة العاصمة الجديدة عن صعوبات لقاء الوداد والحلول التي لم تكن متوفرة والتحدي ضد أي مدرب أجنبي و"الخيانة الكبرى" ونهائي دوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما جاء في حديث مؤمن سليمان. وكل ما يلي على لسان مدرب الزمالك المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال..

** صنع الزمالك إنجازا بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط تلك الظروف.

** بالتأكيد لابد أن نشعر بالحزن للهزيمة ولكن يجب أن يكون هذا الشعور لمدة قصيرة. أرفعوا رؤوسكم نحن في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** لن تحقق بطولة إفريقيا دون أن تمر بمواقف صعبة. هذا يحدث دائما.

** آمل جمهور الزمالك بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال لم يتخط الـ10% قبل شهرين من الآن رغم القائمة المكونة من 30 لاعبا. والآن وبنصف القائمة نجحنا في الوصول إلى النهائي.

** أي انتقاد يُعد خيانة كبرى للزمالك. لابد أن نسعد ونفرح بالوصول إلى النهائي.

** قبل المباراة كنت أعلم باعتماد الوداد على الكرات العالية ومن هنا لن تصبح طريقة لعب رمزي خالد مناسبة لذلك. ضغطت على رمزي كثيرا وهو يلعب في مركز لا يعتاد عليه.

** أحمد توفيق وعلي جبر وإبراهيم صلاح من نجوم الفريق ووصلوا إلى أعلى مستوى في الفترة الأخيرة وكذلك شيكابالا. لم يخذلني أي لاعب.

** التحكيم كان ضدنا. كنت أريد النزول إلى أرضية الملعب و"أخنق" حكم المباراة في لقطة معروف يوسف. كيف تُحتسب ضده ويحصل على بطاقة صفراء أيضا.

** لم يكن يتوفر أي حلول أمامي من أجل إيقاف إسماعيل الحداد. أنظروا للقائمة، لا يوجد أي حلول كانت متوفرة ولم أستخدمها.

** أي مدرب أجنبي كان سيرفض قيادة الزمالك في بطولة إفريقيا وسط كل تلك الظروف. أراهن على ذلك.

** سأحرص على إعطاء تعليمات للمهددين بالغياب عن إياب المباراة النهائية، بعدم الاعتراض على الحكم. ولكنني كيف سأخبرهم بعدم التدخل في كرة مشتركة مع الخصم أو غير ذلك. هم يريدون اللعب بكل تأكيد في مواجهتي النهائي، كلامي لن يؤثر عليهم. كل خوفي فقط من التأثير السلبي على أدائهم وحماسهم في لقاء الذهاب.

** ما حدث أمام الوداد لا يعد درسا بالنسبة لي لأنني أعلمه وتوقعته، ولكنه ساعدني في إيصال ما أريده أن يصل إلى لاعبي الفريق. لن تحقق أي بطولة بسهولة واسترخاء ومكابرة.

** كل الشكر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على دعمه المتواصل لي ووقوفه بجانبي وإشادته بي.

** لا يوجد فارق بين إقامة نهائي إفريقيا في القاهرة أو الإسكندرية. بتوفيق من الله سنرفع بطولة دوري أبطال إفريقيا في أي ملعب.

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