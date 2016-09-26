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مرتضى منصور: لابد أن يتصدى الكاف للسحر.. وسعيد بمواجهة صن داونز لهذا السبب

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مرتضى منصور: لابد أن يتصدى الكاف للسحر.. وسعيد بمواجهة صن داونز لهذا السبب مرتضى منصور: لابد أن يتصدى الكاف للسحر.. وسعيد بمواجهة صن داونز لهذا السبب

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الاتحاد الإفريقي (كاف) بضرورة التصدي لما أسماه "السحر والشعوذة" في البطولات الإفريقية مثلما يمنع المنشطات.

وجاء ذلك في أعقاب خسارة الزمالك 5-2 أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما تأهل الفريق الأبيض مستفيدا بفوزه ذهابا 4-0.

وقال مرتضى عبر قناة (LTC) يوم الأحد: "لابد أن يمنع الكاف السحر والشعوذة مثلما يمنع المنشطات.. الزمالك لا يمكن أن يُهزم بالخمسة".

وأضاف "اللاعبون لم يمكنهم الرؤية داخل الملعب، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم إلا في البطولات الإفريقية. هل يعقل أن يفوز فريقا برباعية بمجهوده وبعد أسبوع تتلقى شباكه خماسية؟"

وتابع "وصلني معلومات من المغرب بوجود سبعة سحرة خلف مرمى الوداد.. ومسؤولين في أندية أخرى قالوا لي إن هذا النادي يفعل هذه الأمور غير الطبيعية".

وأكد مرتضى على سعادته بمواجهة ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب "أن هذا النادي يحترم المنافسين ولا يلجأ للسحر".

وواصل مرتضى "أفضل خمسة لاعبين في الذهاب كانوا في أسوأ حالتهم بسبب هذه الأعمال، وفي وجود الحكم المرتشي".

ثم استدرك "ستانلي لم يلاحظوه في الذهاب فكان نجم المباراة، ومؤمن سليمان هو من دفع به وكان هو صاحب المفاجأة بإشراكه أساسيا وتألق وصنع هدفا وسجل آخر".

وأتم "الزمالك فاز على الوداد والسحر وانتصرت إرادة الله الذي لم يخذل لاعبي الفريق".

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