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مرتضى: حماس باسم مرسي وراء غضبه أمام الوداد

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مرتضى: حماس باسم مرسي وراء غضبه أمام الوداد مرتضى: حماس باسم مرسي وراء غضبه أمام الوداد

برر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضب باسم مرسي مهاجم الفريق عقب استبداله أمام الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادر باسم قبل نهاية المباراة لصالح أيمن حفني الذي صنع الهدف الثاني لستانلي أوهاويتشي بعد خروج باسم مرسي في المباراة التي انتهت 5-2 لصالح الوداد.

وقال مرتضى عبر قناة (LTC): "باسم مرسي لم يعترض على قرار المدير الفني لكنه غاضب بسبب الحماس ويريد أن يسجل وهو يرى أن الملعب غير سليم ويريد التعويض".

وتابع "حلم 14 عاما يطير أمام أعين اللاعبين وهم يريدون المشاركة في كأس العالم للأندية لأنها أفضل مكان لتسويق أسمائهم عالميا".

وأتم مرتضى "نريد أن نملأ المدرجات في النهائي الذي أرغب في إقامته باستاد القاهرة بحضور 100 ألف مشجع، لأن مع زيادة الجمهور لن يكون هناك مكانا لأي مشاغب".

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