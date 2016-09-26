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مدرب الزمالك: لا أتوقع تواجد علي فتحي في نهائي الأبطال.. وموقف الصفقات

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مدرب الزمالك: لا أتوقع تواجد علي فتحي في نهائي الأبطال.. وموقف الصفقات مدرب الزمالك: لا أتوقع تواجد علي فتحي في نهائي الأبطال.. وموقف الصفقات

أوضح مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك صعوبة مشاركة علي فتحي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد والتي انتهت بعبور فريقه بنتيجة 6-5.

وقال مؤمن سليمان: "لا أعتقد أن علي فتحي سيشارك في نهائي دوري الأبطال".

وأوضح في تصريحات عبر قناة العاصمة الجديدة "اللاعب يُغيب عن التدريبات منذ مباراة الأهلي بسبب الإصابة ويحتاج إلى العديد من الخطوات بخصوص إصابته".

وماذا عن ظهور الصفقات الجديدة للزمالك أمام النصر للتعدين في الدوري؟ يُجيب مؤمن سليمان: "منذ 7 أيام ولم أشاهد هؤلاء اللاعبين".

وأردف "أفضل دائما مشاهدة اللاعبين أمامي ورؤية جاهزيتهم الفنية والبدنية والخططية في كل موقف. أحب رؤيتهم يعملون أمام عيني".

وتابع "الصفقات الجديدة ستخوض المران مرتين فقط قبل لقاء النصر للتعدين، ولا أريد ظلم أي لاعب".

وأتم "بالتأكيد سأستعين بمجموعة من اللاعبين نظرا لنقص القائمة".

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