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القيعي: لو كنت ولي أمر صالح جمعة لضربته بالخرزانة يوميا

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القيعي: لو كنت ولي أمر صالح جمعة لضربته بالخرزانة يوميا القيعي: لو كنت ولي أمر صالح جمعة لضربته بالخرزانة يوميا

يتعجب عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالأهلي من إهمال صالح جمعة لموهبته وعدم ظهوره مع الفريق الأحمر بشكل لائق حتى الآن.

صالح جمعة انضم للأهلي مطلع الموسم الماضي ولم يظهر بشكل جيد في موسمه الأول ولم يدخل في القائمة بأول مباراتين للشياطين الحمر هذا الموسم.

وقال القيعي في تصريحات لقناة DMC يوم الأحد: "لو كنت ولي أمر صالح جمعة لضربته بالخرزانة يوميا حتى يهتم بموهبته الكبيرة".

وأضاف "صالح جمعة يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في بسهولة".

واستشهد القيعي بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وأكد أن موهبته كانت ستجعله أحد أفضل لاعبي العالم لولا إهمالها.

وأوضح "رمضان صبحي يمتلك موهبة كبيرة مثل شيكابالا، ويمكنه أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم لو حافظ على موهبته".

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