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إنفوجرافيك في الجول – بسبب مصر والكونجو.. الزمالك يطير 20 ألف كم في سماء إفريقيا

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إنفوجرافيك في الجول – بسبب مصر والكونجو.. الزمالك يطير 20 ألف كم في سماء إفريقيا إنفوجرافيك في الجول – بسبب مصر والكونجو.. الزمالك يطير 20 ألف كم في سماء إفريقيا

لا مفر، لاعبو الزمالك سينضمون لمنتخب مصر في مواجهة الكونجو برازافيل في تصفيات كأس العالم قبل أيام قليلة من مواجهة ماميلودي صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة تضم تسعة أسماء من الزمالك ضمن المسافرين لمواجهة الكونجو برازافيل في افتتاح تصفيات كأس العالم 2018. (التفاصيل)

وستعلن القائمة يوم الأثنين وتضم 24 لاعبا للمواجهة المنتظر إقامته يوم التاسع من أكتوبر المقبل.

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فيما سيلعب الزمالك ضد ماميلودي صن داونز أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في جنوب إفريقيا ذهاب النهائي.

وبعد أسبوع يعود الزمالك إلى القاهرة للقاء الإياب.

لكن أزمة الفريق الأبيض تكمن في أن قائمته الإفريقية تضم 17 لاعبا من بينهم ثلاثة حراس مرمى، ومنهم تسعة (بحد أقصى) سيسافروا إلى الكونجو برازافيل.

وهو ما جعل مؤمن سليمان المدير الفني يصرح قائلا: "سأسافر إلى جنوب إفريقيا بثمانية أو سبعة لاعبين ثم ننتظر باقي الفريق يأتي من الكونجو إلى جنوب إفريقيا".

وأضاف "أنا سأقوم بثلاثة رحلات.. صن داونز سيخضع لرحلة واحدة فقط".

لكن إنفوجرافيك FilGoal.com يشرح أن الواقع فهو أن الزمالك سيقوم بأربعة رحلات بداية من القاهرة ومنها إلى الكونجو وجنوب إفريقيا معا.. ثم من الكونجو إلى جنوب إفريقيا، ثم العودة إلى القاهرة للقاء الإياب.

واعتمد FilGoal.com في حسابه مدة وطول رحلات السفر بين العواصم الثلاثة على موقع flight-durations.com المتخصص في هذا الأمر.

ومجتمعا، سيقطع فريق الزمالك مسافة 19378 كم في سماء قارة إفريقيا، ومدة الطيران مجتمعة تزيد عن 24 ساعة في حالة الطيران مباشرة من وإلى العواصم التالية (القاهرة – برازافيل – بريتوريا) دون ترانزيت.

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