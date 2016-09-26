دعوى لبطلان قرار "الشباب والرياضة" بحل مجلس ادارة اتحاد الجمباز

اقام طارق نجيدة المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن لمياء محمد رشدى رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، يطالب خلالها ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر فى ٣٠ مايو الماضى بحل مجلس ادارة اتحاد الجمباز، وتعيين لجنة مؤقتة لادارة شئون الاتحاد لمدة سنة او لحين انتخاب مجلس جديد للاتحاد بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

واختصمت الدعوى رقم ٨٤٢٣٦ لسنة ٧٠ قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، حيث ذكرت الدعوى ان لمياء محمد رشدى تم انتخابها من الجمعية العمومية فى سبتمبر ٢٠١٢ رئيس للاتحاد المصرى للجمباز، وفوجئت في يوليو الماضى بقرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة الاتحاد .