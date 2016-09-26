"أمن المطار" يلقى القبض على 52 هاربًا خلال حملة أمنية بالمطار

شنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، حملة مكبرة أسفرت عن إلقاء القبض على 52 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 63 حكمًا قضائيًا.

وأفاد مصدر أمنى، أن حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بالمطار ضمن حملة أمنية مكبرة على جميع الطرق من وإلى المطار وداخل صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات لضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار.

وأسفرت الحملة، عن إلقاء القبض على 52 هاربًا ومطلوبًا للتنفيذ في قضايا تنوعت ما بين مخدرات وتزوير وتبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة، وحيازة سلاح.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة ترحيلهم إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لتسليمهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ ومعارضة واستئناف الأحكام الصادرة بحقهم.