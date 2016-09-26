تدشين حساب شرطة رأس الخيمة على «سناب شات»

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، حساب القيادة العامة الجديد على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع والضباط.

وأكد بن علوان في كلمته، أن تدشين حساب الشرطة الجديد على «سناب شات»، يأتي انسجاماً وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، في التواصل بشكل فعال ومباشر مع أبناء المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرضها، لتعزيز التواصل المجتمعي مع الجميع.

خطوة ضرورية

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي، خطوة مميزة وضرورية لنقل الحدث وآخر المستجدات والفعاليات لخدمة المجتمع، فضلاً عن استقبال آراء المواطنين ومشاركتهم صنع القرار، مضيفاً أن هذه الخطوة تعتبر رائدة، وتدل على المصداقية بين الجهاز الشرطي والمواطنين، والتواصل في ما بينهما وفق الأنظمة المتاحة، مشيراً إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر الوعي الثقافي، ودورها الحضاري والإنساني في بناء جسور التواصل بين الجميع.

وأكد حرص شرطة رأس الخيمة على مواكبة التكنولوجيا للتواصل مع الآخرين، مفيداً بأن تدشين الحساب يهدف إلى الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن أنه يسهل التعامل مع الاستفسارات والاقتراحات والملاحظات والشكاوى، وأكد أن هذه الخدمة تتلوها خدمات أخرى، سوف تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في القريب العاجل.