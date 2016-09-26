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500 ألف درهم قرضاً دون فائدة لكل مزارع في الفجيرة

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500 ألف درهم قرضاً دون فائدة لكل مزارع في الفجيرة 500 ألف درهم قرضاً دون فائدة لكل مزارع في الفجيرة

أعلنت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق عن توجه المؤسسة إلى مشاريع دعم الإنتاج الزراعي وتطويره في الإمارة، أبرزها حصول المزارع على قرض يصل إلى نصف مليون درهم دون فوائد، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لدعم الإنتاج الزراعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

وقال المهندس خميس النون المدير العام للمؤسسة: بدأنا في المرحلة الأولى من مشروع تنمية الأمن الغذائي والاستثمار في مزارع المواطنين بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فقد تم اختيار 6 مزارع مختلفة تنطبق عليها الشروط، لتقديم الدعم الزراعي والمادي والتجاري لأصحابها بغرض تنمية الإنتاج المحلي وتطوير المشاريع الزراعية المحلية بإمارة الفجيرة، بما يعود بالنفع والفائدة على المزارعين العاملين في النشاط الزراعي بإمارة الفجيرة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي وضعها الصندوق لمنهجية الدعم والاقتراض الذي حدد سقفه بنصف مليون درهم لكل مزارع.

 وحول الخدمات والتسهيلات التي سيقدمها برنامج الدعم، سيحصل المزارع، من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، على قرض يصل إلى نصف مليون درهم دون فوائد، أما عن الخدمات والتسهيلات غير التمويلية، فستشمل حزمة من الخدمات، مثل تنظيم دورات إرشادية بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال الحسابات، وإعداد الميزانيات وإدارة الموارد، وغيرها، فضلاً عن حزمة من التسهيلات التسويقية تضمن للمزارع المستفيد من هذا البرنامج بيع منتجاته بأفضل الأسعار، وتحقيق عائدات مجزية.

وأكد المهندس خميس النون، مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أن المشروع يعد مبادرة طموحة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وزيادة مصادر الدخل الزراعي، لافتاً أن برنامج الدعم يضمن التعاون مع الصندوق في وضع برنامج تمويلي وتدريبي شامل موجه لدعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، ومساعدتهم على تطوير وتنمية مزارعهم عبر تشجيعهم على استخدام أحدث التكنولوجيا.

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