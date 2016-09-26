أمل القبيسي وسرور بن محمد وسيف بن زايد يحضرون حفل السفارة السعودية باليوم الوطني

شهدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، في أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن سرور آل نهيان.

والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وعبد الله المسعود، رئيس المجلس الاستشاري الوطني، واللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.